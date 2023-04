L'assicurazione auto più cara del 18% rispetto al 2022: parte male il 2023

Per gli automobilisti italiani sembra che piova continuamente sul bagnato: negli ultimi anni non solo i prezzi di auto e carburanti sono schizzati alle stelle, anche le assicurazioni non se la stanno passando bene. Rispetto a un anno fa ci sono stati rincari del 18%.

I dati arrivano dall'Osservatorio di Facile.it secondo cui, negli ultimi 12 mesi prendendo come riferimento marzo 2023, il prezzo medio dell'assicurazione di un veicolo a quattro ruote è aumentato del 18% - arrivando così a 525,98 euro. Il dato emerge dall'analisi di un campione composto da oltre 13 milioni di preventivi e relative quotazioni raccolti nel corso degli ultimi 12 mesi.

Sappiamo bene che il prezzo della RC Auto dipende da regione a regione, l'aumento a doppia cifra però riguarda praticamente tutte le regioni italiane. A subire i rincari maggiori sono state soprattutto regioni come l'Abruzzo, con premi medi saliti del 25,1%, la Puglia e le Marche a +24,4%, il Lazio e il Friuli-Venezia Giulia a +22,2%.

Guardando ai prezzi medi la Campania continua a essere la regione più cara d'Italia con 943,76 euro, significa +79,4% rispetto alla media nazionale. Troviamo poi la Puglia con 613,22 euro e la Calabria, che chiude questo nefasto podio con 604,39 euro. Fra le regioni meno costose troviamo invece il Friuli-Venezia Giulia, che nonostante i rincari vede un prezzo medio di 370,23 euro per ogni polizza, abbiamo poi la Lombardia con 409,06 euro e il Trentino-Alto Adige con 413,03 euro.



Il problema dei rincari RCA è arrivato anche in Parlamento, dove la Commissione Finanze della Camera sta cercando di rimuovere l'imposta provinciale trasformandola in un'accisa sui carburanti.