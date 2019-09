Assicurazione auto mai così bassa in Italia: toccato il minimo dal 2012

Secondo i nuovi dati rilevati dal Bollettino Ivass, il premio assicurativo per le automobili in Italia ha toccato il prezzo più basso dal 2012 (l'anno in cui è iniziata la rilevazione), con una media nazionale di 405 Euro. Ma a far sorridere gli automobilisti sono anche altri numeri presenti nel rapporto.

Come si può leggere nel documento, disponibile a questo indirizzo, l'89% delle polizze sono state vendute a prezzi scontati, con una media al ribasso del 34% rispetto ai prezzi di listino.

Il 50% degli assicurati paga addirittura meno di 362 Euro, mentre il 90% meno di 628 Euro e solo il 10% meno di 226 Euro.

A beneficiare del crollo dei costi sono principalmente gli automobilisti che abitano al Sud e nelle isole. A Caltanissetta, Catanzaro, Enna e Vivo Valentia le riduzioni hanno toccato il massimo del 5,7%, ma la media è stata superiore al -4,5%, mentre a Roma i prezzi sono calati del 4%.

Per effettuare il calcolo, Ivass prende in considerazione una vasta gamma di fattori, tra cui gli importi effettivi pagati annualmente per la garanzia degli assicurati, le componenti che concorrono alla determinazione del prezzo finale della polizza (sconti, provvigioni, fiscalità) e le principali clausole contrattuali (presenza della scatola nera, ad esempio).

Proprio la scatola nera è risultata essere una delle componenti più apprezzate dagli utenti, in quanto contribuisce al calo del prezzo finale dell'assicurazione. A Reggio Calabria, Crotone e Napoli il 40% delle polizze è comprensiva di black box, mentre a Caserta si è raggiunto un picco del 63%.

Lo stesso sito lo scorso anno aveva lanciato l'allarme sui siti irregolari che offrono RCA a prezzi ribassati.