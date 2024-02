Assicurazione auto, arriva l'SOS del garante dell'assicurato: 'prezzi fuori controllo'

Come riportato da Ansa, l'aumento dei premi dell'assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli sta generando preoccupazione tra gli automobilisti e richiede un intervento deciso per arginare eventuali fenomeni speculativi nel settore assicurativo.

Il Garante della sorveglianza dei prezzi, noto volgarmente anche come 'Mister prezzi', deve infatti agire monitorando e verificando le informazioni a disposizione del mercato di riferimento per mettere in luce le inefficienze del settore e individuare azioni concrete a tutela degli automobilisti.

Il professor Antonio Coviello, Garante nazionale degli assicurati e docente di Marketing assicurativo presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, ha dichiarato che: "l'aumento dei premi dell'assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli ha fatto scattare l'allarme della Commissione di allerta rapida, con la regia del 'Garante per la sorveglianza dei prezzi', Benedetto Mineo, e del ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso. La riunione è convocata nella sala del Parlamentino della sede ministeriale di Palazzo Piacentini, domani, 14 febbraio, per approfondire le tematiche assicurative e, in particolare, le recenti dinamiche dei costi rc auto: +7,1% annuale, registrato a novembre 2023, anomalie del mercato che si riflettono anche sugli assicurati virtuosi"

Secondo l'industria assicurativa, l'aumento dei prezzi è inevitabile a causa dell'incremento dei costi legati alla liquidazione dei sinistri e all'inflazione registrata nell'ultimo anno, che influisce sui costi dei ricambi dei veicoli, della manodopera e dei risarcimenti danni. Tuttavia, Coviello sottolinea l'importanza di proteggere prima di tutto i clienti virtuosi, che contribuiscono al sistema della mutualità assicurativa, e di analizzare attentamente gli aumenti dei premi per assicurarsi che siano giustificati.

Coviello suggerisce anche la necessità di una riforma organica dell'assicurazione obbligatoria per semplificare la burocrazia e favorire la flessibilità operativa delle agenzie assicurative, canale privilegiato per i consumatori. Inoltre, sottolinea l'importanza di dare maggiore spazio agli intermediari professionisti per fornire consulenza personalizzata ai clienti e di potenziare la possibilità di applicare sconti sulla polizza RC auto per i clienti meritevoli.

A proposito di assicurazioni, lo sapevate che, nel Regno Unito, i premi assicurativi per la Range Rover sono schizzati alle stelle? Il motivo? No, niente speculazioni o strani complotti. Semplicemente è emerso negli ultimi tempi che i sistemi di sicurezza di questo SUV sono particolarmente semplici da aggirare, al punto che rubare un Range Rover è (potenzialmente) semplice e veloce. Questo ha portato i premi assicurativi di tali veicoli a importi altissimi, al punto che il prezzo delle Range Rover usate è anch'esso crollato drasticamente.

A maggior testimonianza di questo, vi proponiamo un video dove si può notare come due malviventi abbiano facilmente aperto il finestrino anteriore di un Range Rover e abbiano avviato il veicolo per poi fuggire, il tutto in circa due minuti. Pazzesco.