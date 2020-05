Che aspetto avrebbe una supercar Rolls-Royce a motore centrale? Qualcuno ha la risposta

Rolls-Royce è un produttore di auto tra le più lussuose in assoluto sul mercato, ma la compagnia finora non ha mai sviluppato una supercar. Qualcuno però ha comunque provato ad immaginarne una tenendo presente alcuni punti cardine dell'estetica della compagnia.

L'immagine che potete ammirare in calce è stata disegnata da Rain Prisk, che dipinge quella che pare essere una Rolls-Royce con tratti da supercar a motore centrale e, da quello che vediamo, la sua soluzione non ci dispiace affatto. All'anteriore l'ispirazione pare essere venuta dalla scorsa generazione di Rolls-Royce Phantom Copue, con i fari molto sottili. La classica griglia del marchio britannico è stata però rimpicciolita per favorirne la fusione con un design a muso più appuntito, mentre l'iconico Spirit of Ecstasy resta lì, orgoglioso, a dominare il radiatore.

Il posizionamento centrale del motore non ha potuto non stravolgere l'estetica complessiva della vettura, e quindi l'abitacolo è stato spostato visibilmente più avanti. Caratteristica interessante è poi quella delle portiere, che hanno una cerniera anteriore e si aprono quindi al contrario, però, a causa di questa soluzione, è stato inevitabilmente creato un montante molto ampio, e che toglie visibilità laterale. Tutto sommato l'aspetto risulta in ogni caso molto più sportivo di quanto Rolls-Roys si sognerebbe mai di progettare, ma al contempo saremmo stati curiosi di dare un'occhiata anche al posteriore il quale non è stato disegnato.

Non sappiamo se i clienti storici della compagnia britannica acquisterebbero un simile esemplare, ma è comunque interessante notare lo sforzo creativo di Rain Prisk. Per concludere vogliamo rimandarvi ad una recente e particolare notizia riguardo Rolls-Royce, che da poco si è impegnata nel produrre 15 innovativi mini-reattori nucleari modulari per la fornitura di energia in modo piuttosto economico. Infine eccovi servita l'auto del futuro per Rolls-Royce: lusso sfrenato, tappeto rosso, bagagli inclusi e automazione ai massimi livelli.