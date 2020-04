Sarà proprio questo l'aspetto della Maserati MC20?

Maserati sta attraversando un periodo di forte rinnovamento. La strada verso l'elettrificazione ha avuto inizio, e la gamma della casa automobilistica italiana potremmo trovarla rivoluzionata da qui ai prossimi cinque o sei anni. Nel frattempo però il mistero attorno alla nuova MC20 non è ancora stato pienamente dissipato.

In un nostro speciale dello scorso mese discutevamo su un possibile rientro di Maserati nel motorsport proprio attraverso la MC20, che doveva essere presentata ufficialmente durante il prossimo mese di Maggio. A causa dell'epidemia di Covid-19 però i piani hanno subito una battuta d'arresto, e per vedere il bolide dovremo aspettare almeno fino a settembre.

D'altro canto questa situazione non ha impedito agli appassionati del settore di provare a immaginarne le forme, riprodotte al computer dai ragazzi di Motor1, che hanno avuto modo di scattare delle foto a un prototipo al quartier generale di Maserati a Modena. Come potete vedere voi stessi dal render in calce, il look potrebbe risultare più moderno di quanto ci si aspettava.

Separatamente dalla direzione del design, sotto al cofano potremmo trovare un motore davvero capace. Stando ai rumors la MC20 sarà mossa da un propulsore proprietario, che troverà nel V6 bi-turbo la sua dimensione ideale. I cavalli erogati potrebbero superare le 600 unità, ma per ora non c'è niente di confermato. Un recente report ha però indicato un cambio automatico a doppia frizione e sette rapporti come ipotesi probabilissima, ma non ci resta che aspettare informazioni dirette dalla casa del Tridente.

Nel frattempo però in Maserati si lavora anche sul refresh della Quattroporte. Ne è infatti da poco stato avvistato un prototipo sulle strade italiane, il quale presentava un quadro estetico praticamente identico a quello proposto in precedenza, tranne che per delle piccole differenze riscontrate nella parte inferiore del muso. Comunque, anche in questo caso, non possiamo far altro che aspettare di ricevere aggiornamenti.