Ecco l'aspetto finale del Nissan Ariya, SUV elettrico con 400 km di autonomia

Nissan sta cercando di uscire da un periodo oscuro della sua storia recente, ci riferiamo ovviamente allo scandalo Carlos Ghosn, e lo sta facendo con la nuova Nissan Ariya 2021, un SUV elettrico pronto a sfidare la Ford Mustang Mach-E e la Tesla Model Y.

Nella galleria in basso potete vedere il SUV nella sua “forma finale”, proprio prima dell’inizio della sua produzione seriale. Dando una veloce occhiata alla scheda tecnica, scopriamo che il nuovo Nissan Ariya si carica a una potenza massima di 130 kW, 5 kW in più rispetto a una concorrente eccellente come la Volkswagen ID.4.

L’auto accetta i 350 A a 400 V, il che significa 280 km caricati in appena 30 minuti presso le colonnine Fast Charge compatibili. Il charger AC di bordo è invece da 7,2 kW. Due i livelli di autonomia: 65 kWh per la batteria standard, con 63 kWh utilizzabili, e 90 kWh per la extended, 87 kWh utilizzabili.

Al suo massimo, Ariya dovrebbe garantire 400 km di autonomia. Passiamo così alle potenze: abbiamo 218 CV e 300 Nm di coppia per la versione standard, ben 394 CV e 600 Nm di coppia per la extended, che è anche All-wheel Drive grazie alla tecnologia e-4Force. A bordo è presente anche l’avanzato pacchetto di assistenza alla guida ProPilot Assist 2.0, con un prezzo che dovrebbe stare attorno ai 40-45.000 euro.