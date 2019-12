Sarà questo l'aspetto della BMW Serie 6 GT? Ecco le immagini

La gamma di vetture BMW è immensa, e difficilmente quindi ci occupiamo di ogni nuovo modello, facelift, annuncio o versione elettrificata. In questo caso però è quasi doveroso, anche perché quella di cui vi parliamo oggi resta l'unico prodotto della Serie 6.

Stiamo parlando della Serie 6 GT, una grossa berlina che va ad aggiungersi a tutte le altre Gran Turismo della casa di Monaco di Baviera con un refresh di metà ciclo, il quale porterà varie modifiche e le permetterà di restare aggiornata ancora per qualche anno. I colleghi di Kolesa.ru, prendendo spunto da alcuni avvistamenti di prototipi camuffati, ne hanno realizzato degli ottimi render che voi potrete vedere in fondo alla pagina.

In molti sono certamente preoccupati dall'andamento stilistico della compagnia tedesca, che sta portando su tutte le sue macchine una griglia anteriore gigantesca. Non è però il caso della Serie 6 GT, che opterà per la classica doppia griglia in dimensioni normali. All'anteriore le modifiche più importanti riguardano i fari, dotati di un nuovo design e tecnologia LED e che correranno in maniera fluida sulla carrozzeria con forte ispirazione alla Serie 8. La stessa soluzione la ritroviamo al posteriore: fari LED con una grafica fresca, la quale va ad assottigliarsi verso la targa. I cambiamenti apportati al paraurti risultano invece veramente minimi e a malapena visibili.

All'interno dell'abitacolo troveremo di sicuro l'implementazione di Apple CarPlay e Android Auto (appena annunciato ufficialmente in versione wireless da BMW per le sue auto) all'interno dell'infotainment, ma per conoscere il resto dovremo pazientare ancora un po'.

Considerando che il debutto dell'attuale Serie 6 GT risale ad appena due anni fa, non ci aspettiamo di vedere a breve in strada questo facelift, quindi sospettiamo che possa approdare sul mercato verso la fine del 2020, restate sintonizzati per nuovi aggiornamenti.

