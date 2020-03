Sì, sarà proprio questo l'aspetto della BMW M4: le immagini

Una serie di immagini leak avevano confermato le previsioni riguardo l'aspetto frontale delle nuove BMW M3 ed M3, le varianti estreme di Serie 3 e 4. La gigantesca griglia frontale è molto simile a quanto mostrato tramite la Concept 4 lo scorso anno.

I due rendering che vi mostriamo oggi ci anticipano l'aspetto della M4 nel momento nel quale verrà consegnata ai consumatori, quindi a sviluppo ultimato. Sono stati creati dall'utente Instagram zer.o.wt e ritraggono la vettura da due angolazioni, quella anteriore e quella posteriore.

Nel caso riusciate, con una grande forza di volontà, a staccare gli occhi dalla griglia frontale, notereste di certo altri punti di contatto con la Concept 4. Ad esempio le nuove M3 ed M4 faranno uso di fari anteriori più sottili e allungati rispetto alle Serie 3 e 4, e il paraurti avrà linee più aggressive.

Anche dietro troviamo fari più sportivi e allungati, e sono immancabili il badge "M" e la configurazione degli scarichi a quattro bocche. Nel caso in cui la griglia incontri i vostri gusti, quelle di oggi sono ottime notizie.

Per quanto concerne la motorizzazione sotto al cofano troveremo lo stesso sei cilindri in linea bi-turbo da 3,0 litri delle X3 M e X4 M, i SUV grintosi della casa tedesca. I modelli "standard" produrranno 473 cavalli di potenza, mentre per le top di gamma M3 Competition ed M4 Competition il motore sprigionerà ben 503 cavalli, potenza un tempo impensabile per berline di medie dimensioni.

Infine le nuove "M" faranno uso dell'M xDrive, un sistema di trazione all-wheel drive che incanalerà tutta l'esuberanza verso le quattro ruote. Non è da escludere però la presenza di versioni a sola trazione posteriore, per accontentare il più possibile ogni cliente.

Nel frattempo la compagnia tedesca ha pensato di dare una rinfrescata al proprio logo abbandonando la tridimensionalità e la nuovissima BMW i4, che arriverà sul mercato con promettenti caratteristiche, è la prima a mostrare la novità.