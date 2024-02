Aspettando Alfa Romeo Milano e Fiat Panda 2024: 11 SUV a meno di 25mila euro

Il mercato dei B e C-SUV è uno dei più importanti del nostro Paese e proprio per questa ragione abbiamo deciso di selezionare per voi quali sono gli 11 modelli più interessanti attualmente sul mercato in vendita a meno di 25mila euro.

In attesa dello sbarco dell'Alfa Romeo Milano, di cui vi abbiamo mostrato un interessante render, e del successivo arrivo della Fiat Panda, che diventerà un B-SUV, crescendo quindi di dimensioni, cerchiamo di capire quali alternative vi siano sul mercato ad un prezzo ragionevole.

Partiamo dalla più cara del gruppo, leggasi la Citroen C4, una Segmento C compatta che vanta una lunghezza di 4,36 metri e la cui versione con motore a benzina 1.2 sta a listino a 24.950 euro. Scendiamo di 50 euro con la Suzuki Vitara, storico SUV (un tempo si chiamava semplicemente fuoristrada), che costa 24.900 euro nella versione con motore mild hybrid benzina da 1,4 ltri con 129 cavalli.

Spazio alla Skoda Kamiq, B-SUV da 4,15 metri di lunghezza con un motore da 95 cavalli tre cilindri turbo benzina, disponibile sul mercato a 24.550 euro, mentre per la Jeep Avenger, quarta auto nella top 10 delle più vendute in Italia a gennaio 2024, servono 24.300 euro per la versione turbo benzina 1.2 da 100 cavalli.

Scendiamo ancora di listino con la Nissan Juke, altro grande classico del BelPaese, che costa 23.700 euro nel modello da 114 cavalli turbo benzina. Per la Citroen C3 Aircross servono invece 23.650 se si punta sul modello con motore benzina 1.2 litri, mentre si scende a 22.250 per la Renault Captur (il cui modello 2024 è in arrivo).

Fra le nostre proposte dei migliori SUV compatti in circolazione anche la Seat Arona, in vendita a partire da 21.200 euro con lo stesso motore della gemella Skoda Emiq. Infine i due SUV più economici di questa categoria, la Dacia Duster, in vendita (non il modello 2024), a 17.750 per la versione base da 90 cavalli, mentre per la MG ZS, i prezzi partono da 17.340 euro per la versione con motore turbo benzina da 111 cavalli, 1.0 T-GDI.