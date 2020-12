Aspark Owl: la vettura stradale più rapida al mondo è finalmente in vendita

La Aspark Owl è stata presentata oramai da ben più di tre anni, più precisamente al Salone dell'auto di Francoforte del 2017, ma adesso la incredibile hypercar nipponica è finalmente in vendita.

La stessa compagnia produttrice l'ha battezzata come la hypercar elettrica dalla accelerazione più rapida in assoluto e ad Osaka, città natale del brand, sono stati aperti gli ordini per tutti i consumatori residenti sul suolo europeo e nordamericano.

Per introdurvi il modello possiamo semplicemente dire che lo scorso ottobre, presso il circuito italiano di Misano World Circuit Marco Simoncelli, la macchina è stata capace di passare da 0 a 96 km/h nel pazzesco tempo di 1,72 secondi tramite normali pneumatici Michelin stradali, obliterando il suo stesso record ottenuto da un prototipo più lontano dalla variante definitiva, che fermò il cronometro sul tempo di 1,87 secondi.

Lo sviluppo è pertanto terminato, e produzione degli esemplari partirà a brevissimo ma si fermerà alla soglia di 50 unità: 20 raggiungeranno l'Europa, 20 sono previste per Asia e Medio Oriente e infine 10 per il Nord America, dove il tutto verrà gestito da un singola concessionaria specializzata in vetture esotiche situata a Miami, in Florida.

A ogni modo Aspark non è un marchio prettamente automotive, e infatti ha lavorato sulle hypercar soltanto per vie secondarie. Il sito ufficiale infatti non è ancora chiarissimo in merito a marketing e specifiche tecniche, che in base alle schede possono variare tra i 2.012 e i 1.985 cavalli. E' certo invece che la Owl verrà mossa da ben quattro motori elettrici capaci di arrivare a una rotazione di 15.000 giri al minuto, che al momento dovrebbe essere la più elevata al mondo per una tecnologia simile.

Aspark inoltre riporta una coppia di 2.000 Nm, un'autonomia per singola carica di 400 chilometri e una velocità massima superiore ai 400 km/h. Per avere tutto questo, i consumatori dovranno sborsare una cifra appena inferiore ai 3 milioni di euro, ma supponiamo che per il target di riferimento il problema riguardi più il numero di esemplari da produrre.



Adesso aspettiamo di sapere di più su una vettura che andrà a rivaleggiare direttamente con la Aspark Owl. Stiamo parlando della Lotus Evija che, nonostante sia quasi ultimata, non si è ancora mostrata in tutto e per tutto.