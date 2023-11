Aspark Owl, hypercar elettrica italo-giapponese quasi pronta: sarà la più potente di tutte

L’hypercar elettrica Aspark Owl è stata prodotta in Italia e presto sarà lanciata sul mercato giapponese in edizione limitata. Si tratta di una delle auto elettriche più veloci (e più care) al mondo "ufficialmente" in vendita dal 2020 (abbiamo parlato di Aspark Owl a suo tempo).

Aspark è un’azienda giapponese fondata nel 2005, che si occupa di veicoli elettrici da quasi 7 anni. Il marchio non ha ancora consegnato nessun modello di produzione, ma l’Aspark Owl sarà il suo primo e più ambizioso progetto. Questa hypercar sarà disponibile in due versioni, entrambe dotate di quattro motori elettrici tra i più potenti mai realizzati, almeno secondo la società giapponese.

La potenza totale è di 1.980 CV (1.456 kW) e la coppia massima è di 1.920 Nm. L’autonomia è di circa 400 km. L'hypercar sarà presentata al pubblico giapponese tra pochi giorni. Il modello può accelerare da 0 a 100 km/h in 1,72 secondi e raggiungere una velocità massima di 413 km/h.

L’Aspark Owl è stata già avvistata a Monaco questa estate. L’auto elettrica sarà esposta a Kita-ku, un grande centro commerciale di Osaka. La produzione sarà limitata a 50 unità, che saranno vendute in tutto il mondo. Il prezzo della versione “ base ” sarà di 2,9 milioni di euro, mentre quello della versione con carrozzeria in fibra di carbonio sarà di 3,5 milioni di euro.

Fino a poco tempo fa, l’Aspark Owl era il veicolo elettrico più costoso del mondo, ma è stata superata dalla B95 di Pininfarina . Si tratta di un veicolo artigianale di soli 10 esemplari, con un motore 100% elettrico da 1.900 cavalli. Questa hypercar avrà un prezzo astronomico di 4,4 milioni di euro.