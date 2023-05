Aspark Owl: l'hypercar elettrica da 2,5 milioni di euro straccia due record

L’hypercar elettrica Aspark Owl ha stabilito due nuovi record mondiali di velocità, mettendo in mostra le sue incredibili prestazioni. La coupé, dal marchio giapponese ma prodotta in Italia, è venduta ad un prezzo di 2,5 milioni di euro.

L'hypercar ha completato un ottavo di miglio ad una velocità media di 309,02 km/h ed ha percorso il quarto di miglio ad una media di 318,85 km/h. I record sono stati stabiliti all’interno dell’aeroporto di Elvington, nello Yorkshire, Regno Unito. La Aspark Owl è in vendita dal 2020 e nei prossimi mesi i primi esemplari saranno finalmente consegnati ai proprietari. Della costruzione se ne occupa la Manifattura Automobili Torino e sono previsti un totale di 50 esemplari.

La Aspark Owl si vuole affermare come la stradale con la miglior accelerazione al mondo. In un test al Misano World Circuit i suoi quattro motori elettrici, che generano in totale 1985 CV, l’hanno spinta da 0 a 96 km/h in soli 1,72 secondi. Nonostante il tempo da capogiro, l’azienda promise prestazioni ancor più sbalorditive per la versione definitiva. La Owl è dotata di un’unica batteria agli ioni di litio da 64 kWh che garantisce un’autonomia dichiarata di 450 chilometri. La velocità massima stimata è di 400 km/h.

Masanori Yoshida, CEO di Aspark, si è dichiarato soddisfatto: “quando abbiamo annunciato per la prima volta questo progetto [la Aspark Owl] nessuno credeva che si sarebbe potuto realizzare”. La principale concorrente della Owl è la Rimac Nevera, hypercar croata che si pone come punto di riferimento per la categoria. I 23 record mondiali siglati pochi giorni fa dimostrano la bontà del progetto Nevera.