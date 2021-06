Askoll e.sco, il nuovo monopattino elettrico a tre ruote

Il marchio Askoll sta diventando sempre più diffuso nel nostro Paese. Ha iniziato a farsi conoscere con i suoi ottimi scooter elettrici economici, di recente inoltre è arrivata un’intera gamma di bici elettriche e ora è il momento di un nuovo monopattino.

Per ora il nuovo Askoll e.sco, questo il nome del monopattino elettrico, sembra destinato al mercato dello sharing e di certo il suo design si fa subito notare per essere diverso da qualsiasi altro veicolo visto sinora in questa categoria. Tanto per cominciare, vanta ben tre ruote, una all’anteriore e due al posteriore per una maggiore stabilità. Il suo motore, incastonato nel mozzo anteriore, eroga 350 W di potenza nominale e 25 Nm di coppia, con 3 livelli di assistenza disponibili.



25 km/h la velocità massima, come legge impone, mentre la batteria da 630 Wh dovrebbe garantire fino a 60 km di autonomia con una sola carica. Il telaio è realizzato in alluminio, la forcella è ammortizzata, mentre l’attacco del manubrio è fisso, dunque non si può richiudere - ma come detto è riservato allo sharing, dunque è normale che sia così - anche il nuovo Voiager 4 di Voi. è realizzato così.



Le ruote sono piene e da 10 pollici anti-foratura. Il suo peso è di 25 kg, mentre il carico massimo consentito è di 110 kg. Non sappiamo ancora quando debutterà fra le strade della principali città italiane, di sicuro siamo molto curiosi di provarlo con le sue tre ruote…