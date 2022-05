Askoll aggiorna i suoi scooter: tutte le novità dai fari LED al display da 5 pollici

Askoll, l'azienda italiana specializzata in mobilità elettrica su due ruote, ha aggiornato la sua line-up, perfettamente in tempo per raccogliere i frutti dei nuovi incentivi auto e moto 2022. Andiamo a scoprire le novità, che riguardano soprattutto eS2 EVOlution 1.4 e NGS2 1.4.

Il numero 1.4 si riferisce alla nuova variante Single Battery disponibile, con accumulatore singolo da 1,4 kWh, pensata per rendere gli scooter più accessibili - con un taglio di 800 euro per singola unità rispetto alla Double Battery. Certo rispetto ai modelli con doppia batteria abbiamo circa 30 km di autonomia in meno- in ogni caso sufficienti per l'uso cittadino.

Askoll ha riveduto per intero anche il resto della sua line-up, installando nuovi fari LED a bordo dei suoi scooter - migliorando la visibilità a e la sicurezza. Per facilitare l'utilizzo dei suoi mezzi, Askoll ha anche aggiunto la marcia indietro, così da semplificare le manovre, allo stesso tempo ha aggiornato la trasmissione dei suoi veicoli, che ora non funziona più a cinghia ma con un sistema POLY-V che dovrebbe migliorare le performance, la longevità e dovrebbe ridurre il "fruscio" generato in fase di marcia dalle versioni precedenti. Fra le novità della gamma Askoll dobbiamo segnalare anche un nuovo display da 5 pollici a colori e gomme 90/80 all'anteriore, 110/10 al posteriore su cerchi da 16 pollici.

Chiudiamo in bellezza con lo scooter cittadino eS2, che si presenta sul mercato con 49 km di autonomia, una singola batteria da 1,4 kWh, due colori disponibili e un prezzo di listino di 3.590 euro in Italia.

