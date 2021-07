Ascoltiamo il magnifico sound della nuova Porsche 911 GT3

L'ultima generazione di Porsche 911 ha dimostrato di poter mettere in campo prestazioni fuori di testa, in grado di far impallidire in accelerazione supercar come la McLaren 720S, irraggiungibile fino a due anni fa. Ovviamente la casa tedesca non poteva non produrne una variante GT3 con motore aspirato, che è finalmente arrivata sulle strade pubbliche: è omologata.

Un grande punto di forza storico delle 911 GT3 è sempre stato il sound, e a quanto pare il nuovissimo modello si attiene fortemente alla tradizione: l'addio ai turbocompressori ha portato il sei cilindri in linea aspirato a volare su un numero di giri al minuto molto più alto, e si avverte di certo insieme alla grande risposta fornita dai corpi farfallati indipendenti.

La recente clip del canale YouTube NM2255 Car HD Videos ci apre una bella finestra sonora su un motore che mette in campo quasi 500 cavalli di potenza e 438 Nm di coppia inviati alle sole ruote posteriori. I dati ufficiali parlavano di 505 cavalli circa e 469 Nm, ma non siamo molto lontani.



La nuova Porsche 911 GT3 è impressionante, ma ben presto la casa di Stoccarda andrà di nuovo ad eccitare i propri fan mostrando un bolide ancora più specializzato per le prestazioni in pista: l'immancabile GT3 RS. Anche lei monterà un sei cilindri in linea aspirato da 4,0 litri, ma dei ritocchi consentiranno all'unità di superare i 530 cavalli. Anche dal punto di vista aerodinamico vedremo modifiche sostanziali, mentre i clienti non potranno optare per il cambio manuale a sei rapporti disponibile per la GT3.



Nel frattempo il brand sta puntando tanto anche sui suoi modelli elettrificati, e la gamma Taycan sta premiando tantissimo gli sforzi in ricerca e sviluppo fatti finora: sono state vendute 20.000 Taycan nei primi sei mesi del 2021.



