Ascoltiamo Donald Trump mentre parla in modo confuso di EV e di Tesla

Appena rilasciato da Lev Parnas un video di 83 minuti che riguarda una cena tenuta da Donald Trump nell'Aprile del 2018, e durante la quale il Presidente degli Stati Uniti parla di auto elettriche e di Tesla senza una perfetta cognizione di causa.

Il video tocca più argomenti, ma non tutti ci interessano. Il segmento che tocca l'automotive inizia al minuto 57 e dura all'incirca 15 minuti durante i quali vengono discusse per l'appunto le auto elettriche, le alimentazioni alternative, la logistica e la guida autonoma. La voce di Trump è assolutamente riconoscibile, e non sempre pare essere a conoscenza delle materie delle quali si parla.

La conversazione inizia con la voce di un uomo coinvolto nel business della compressione di gas naturale. Egli crede che gli investimenti sul metano per l'alimentazione delle auto sarebbe un'ottima mossa, e aiuterebbe senza alcun dubbio i produttori di veicoli a raggiungere gli standard di emissioni prefissati, cosa non molto semplice da ottenere altrimenti. Trump risponde con un secco:"quelle le abbasseremo", e la voce di prima a sua volta:"assolutamente, avete fatto un ottimo lavoro al riguardo."

E' in seguito però che la discussione comincia a riempirsi di miti e leggende concernenti le vetture elettriche. Trump lancia la questione chiedendo:"come stanno andando le auto elettriche?". In tutta risposta il presidente ottiene un:"non bene". In realtà in quel periodo del 2018 le EV erano in una fase di crescita quasi esponenziale, che non si è arrestata nel corso dell'anno successivo.

Ad estremizzare le imprecisioni ci pensano altri interlocutori al momento sconosciuti con frasi tipo:"Tesla è al verde, al 100%" O anche:"stanno chiudendo la linea produttiva della macchina più popolare." Questo ultimo intervento si riferisce a rumors che riportavano di una eventuale riduzione della quantità di Model 3 assemblate, per far posto a tecnologie dell'automazione. In realtà entro pochi mesi da quel giorno gli esemplari a lasciare lo stabilimento furono quadruplicati.

Quello che vi abbiamo riportato finora è solo parte dell'intera discussione, che è farcita di altre imprecisioni sull'argomento. Per ascoltare tutto vi consigliamo di prender visione del video in alto, ma adesso vi rimandiamo ad un recentissimo tweet di Elon Musk, che cambierà il nome di tutte le sue Gigafactory. Volkswagen nel frattempo non ci sta a lasciare via libera alla casa californiana, ed è decisa a batterla entro pochi anni:"Prima o poi li supereremo."