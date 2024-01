Ascoltate il sound della nuova Porsche Macan elettrica: un optional da 460 euro

La Macan di Porsche è ufficialmente diventata elettrica. Della vettura conosciamo ormai tutto, abbiamo persino provato a configurare Macan EV per scoprire i suoi prezzi e tra gli optional è possibile trovare il Porsche Electric Sport Sound per i nostalgici del rumore. Qual è, dunque, il suono prodotto dalla Macan?

Per scoprire subito quale suono digitale emette la nuova Macan elettrica non vi resta che mandare in play il video presente in pagina. Mentre guardate (e ascoltate) il filmato, vi diciamo anche che questo suono non è gratuito: viene venduto da Porsche come optional al prezzo di 463,60 euro.

Cliccando sull’icona relativa alle informazioni del Porsche Electric Sport Sound, sul configuratore ufficiale del produttore tedesco, si legge che: “Il Porsche Electric Sport Sound esalta il sound della vettura e lo rende ancora più emozionante, sia all'esterno che all'interno della vettura. Può essere attivato/disattivato tramite il Porsche Communication Management”, ovvero il software di bordo della vettura.

Questo speciale suono digitale, che alla lontana ricorda il lavoro fatto da BMW per le sue elettriche in collaborazione con Hans Zimmer, può dunque essere ascoltato sia all’interno che all’esterno della vettura, con Porsche che probabilmente ha installato uno (o più) speaker al di sotto della vettura (o più semplicemente utilizza lo speaker utile a segnalare la presenza della vettura ai pedoni al di sotto dei 30 km/h). Qualcosa che potrebbe persino ricordare il Sound Generator della nuova Abarth 500e. Un’idea certamente carina che molte elettriche offrono, ma vale oltre 400 euro di spesa? Magari su una vettura che parte da 88.000 euro è un dettaglio che conta poco...