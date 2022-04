Ascoltate il sound a bassa frequenza della Pininfarina Battista, l'hypercar EV da 1900 CV

La Pininfarina Battista si è scatenata in pista con Nick Heidfeld, ma al contrario dei numeri bestiali di cui dispone, il rumore del suo motore elettrico è stato messo a punto per avere un’influenza positiva sul comfort e sul benessere del pilota. Si chiama “Suono Puro”, ed è un sound a bassa frequenza che deriva dalla musica classica.

Questo suono è nato dalla collaborazione tra Pininfarina e Novo Sonic, che lo hanno composto, sviluppato e messo a punto con l’ausilio di ingegneri del suono e sound designer. Il tutto ha richiesto più di 2.000 ore di lavoro, e il risultato è un suono che, al minimo, risuona a 54 Hz, ossia tre ottave al di sotto dei 432 Hz, una frequenza largamente utilizzata nell’ambito della musica classica, da compositori del calibro di Mozart e Verdi.

È provato che questa frequenza crei un effetto positivo sul corpo umano, che per il 70% è composto da acqua, ed è per questo che Pininfarina ha sviluppato questo suono trasmettendolo anche attraverso l’acqua, che si esibisce in piccole onde simmetriche che disegnano forme perfette.

Il “rombo” dell’auto viene trasmesso all’interno della vettura attraverso un impianto Naim Audio da 12 altoparlanti creato appositamente per trasmettere alla perfezione queste frequenze. Il pilota infatti avrà diversi profili audio tra cui scegliere, che variano in base alle modalità di guida scelta. Sono cinque in totale, chiamate Calma, Pura, Energica, Furiosa e Carattere, ognuna delle quali offre un diverso livello di performance della Battista.

Per rinfrescarvi la memoria vi ricordiamo che l’hypercar EV firmata Pininfarina si basa sulla piattaforma della Rimac Nevera (guardate l'hypercar Rimac sfrecciare sulla neve nei test pre-produzione), e per questo utilizza quattro motori elettrici, uno per ogni ruota, che offrono una potenza totale di 1.900 CV e 2.360 Nm di coppia, alimentati da una batteria da 120 kW che le permette di percorrere fino a 500 km.