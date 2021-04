Ascoltate il rombo di una Toyota Corolla a idrogeno: sembra una sportiva a benzina

Spesso gli amanti dei motori più duri e puri si lamentano delle auto elettriche per via della loro estrema silenziosità. I nuovi motori elettrici infatti hanno zero emissioni e non inquinano acusticamente l’ambiente, Toyota però con l’idrogeno è riuscita a fare qualcosa di diverso.

Intendiamoci: sia l’idrogeno che le batterie agli ioni di litio sfruttano solitamente gli stessi motori elettrici, ciò che cambia è solo la natura dell’alimentazione. Toyota, insieme a GAZOO Racing, sta lavorando invece a un progetto un po’ diverso, a un’auto HICEV (a idrogeno ma a combustione interna) che parteciperà a una gara “24 ore” dal 21 al 23 maggio.

I lavori non sono ancora completati al 100%, Toyota Times - invitata a stare sul circuito di test - ha però rilasciato un video teaser di ciò che sarà, dandoci così un antipasto del rumore che un’auto a idrogeno ad alte prestazioni è in grado di fare - nello specifico una Toyota Corolla Sport.

Hiroaki Ishiura, alla guida dell’auto, ha commentato: “Il suono non è molto differente da quello che avremmo con una vettura sportiva a benzina, non lo avrei mai detto. Sembra proprio un motore tradizionale. Se qualcuno non mi avesse detto niente, avrei pensato a un motore a benzina senza dubbio.” Siete d’accordo? C’è speranza per gli appassionati più irreprensibili di avete auto green in grado di rombare alla vecchia maniera?