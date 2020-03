Ascoltate il rombo infernale della Corvette C8 by Hennessey da 1.200 CV

Se state cercando una nuova Corvette C8 Stingray "base" da 60.000, auguri, visto che i rivenditori stanno già applicando cifre folli; nel frattempo però potete ascoltare il suono demoniaco di questa C8 by Hennessey.

Hennessey Performance è sicuramente uno dei migliori tuner americani, in grado di realizzare delle vere e proprie opere d'arte ad altissime prestazioni su quattro ruote. Una di queste potrebbe essere la nuova Corvette C8, il cui lavoro di customizzazione era già stato annunciato a fine 2019. A quanto sembra il preparatore sta mantenendo la promessa, ora che finalmente GM ha iniziato a consegnare le prime C8 seriali, ma qual è esattamente il piano?

A fine lavorazione la Corvette in questione avrà la bellezza di 1.200 CV e 895 kW, dopo l'installazione di ben due turbocompressori dietro i sedili. Non è ancora chiaro, al di là dei turbo, come Hennessey riuscirà a raggiungere tale cifra, in ogni caso i lavori preliminari fanno ben sperare... ad esempio mandate in play i video presenti in pagina per ascoltare il suono celestiale prodotto dall'auto.

Che ne pensate? Vorreste guidarla in questo preciso momento eh? Beh vi tocca volare in Texas, provate a contattare Hennessey, non si sa mai, "magari ci cascano" e vi lasciano le chiavi per un giro...