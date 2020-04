Ascoltate il motore rotativo montato su questa RX-7, è da rottura dei timpani

Nonostante la situazione produttiva attuale, resa quasi immobile dall'epidemia di Coronavirus, ci sono tuner che non hanno alcuna voglia di riposarsi. Uno di questi ha modificato una Mazda RX-7, che adesso produce un sound pazzesco grazie al motore turbo a quattro rotori e cambio sequenziale con air shifter.

Gran parte del lavoro sulla vettura è stato svolto da David Mazzei, che è partito da un'idea per realizzare un progetto ampio e ambizioso. Un motore rotativo PPRE a quattro rotori è assemblato sotto le sue istruzioni in Nuova Zelanda, ed è stato potenziato con un compressore Garret GTX55. La ECU Haltech provvede ad un corretto funzionamento complessivo, e gestisce gli oltre 800 cavalli in output.

Il pezzo forte del bolide è però la trasmissione Quaife QBE69G a 6 velocità, che da sola costa circa 10.000 euro ed è composta da ingranaggi a denti dritti, che potete ascoltare in fase di cambiata dal video in alto. Secondo Mazzei il cambio è accoppiato ad una frizione a tripla piastra e ad un sistema in carbonio di Geartronics Pneumatic. Inoltre è però possibile prendere il controllo totale delle cambiate, e cambiare marcia in appena 50 millisecondi.

Le modifiche non si fermano qui, perché Mazzei ha customizzato anche il motore, l'albero e la carrozzeria, che adesso dispone di una presa d'aria sul tetto NSX J-GTC a immettere aria direttamente nell'intercooler posteriore. Infine troviamo freni Brembo custom, pneumatici Toyo Tires e sospensioni Fortune Auto.

Insomma il lavoro è stato mastodontico, come mastodontico è anche questo Ford F-150 che parte alla conquista dell'Artico con pneumatici da 44 pollici di diametro. Chiudendo senza allontanarci dal pick-up americano vi rimandiamo alle opinioni della stampa statunitense riguardo l'autonomia dell'F-150 ibrido, che sarebbe piuttosto insufficiente.

Ma adesso non perdete altro tempo, e se non avete ancora dato un'occhiata al video in alto, vi consigliamo di farlo subito.