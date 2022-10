Ascoltate la melodia proveniente dai quattro scarichi della Pagani Utopia

Pagani Zonda e Huayra si sono fuse nella nuova Utopia, l’ultima opera d’arte a tema motoristico nata dalla matita del designer italo-argentino Horacio Pagani. E oltre al suo look mozzafiato e senza tempo, il protagonista indiscusso è il suo motore 12 cilindri a V da 6.0 litri prodotto da AMG ma “accordato” per suonare a dovere.

E grazie al video pubblicato dallo youtuber NM2255 Car HD Videos possiamo godere anche noi del suo sound, registrato durante una giornata sulla pista di Cremona. Non sentirete urla al limitatore su un rettilineo (invece sentite come canta la Pagani Huayra R in pista), ma la piacevolezza del motore che gira al minimo, che sale e scende di giri mentre l’auto si muove lentamente nel paddock. Ciò nonostante, la melodia che esce dai quattro scarichi centrali scalda il cuore, soprattutto quando il V12 prende vita dopo il “cicalino” del motorino d’avviamento.

Ricordiamo che sotto al cofano c’è il motore V12 AMG da 6.0 litri sviluppa 864 CV e 1.100 Nm di coppia. In fase di sviluppo, Mercedes-AMG aveva proposto anche un V8 ibrido da 1000 CV per la Utopia, ma Horacio declinò subito l’offerta: avrebbe dovuto rinunciare al sound che tutti amiamo e soprattutto sarebbe stata molto più lenta e pesante nonostante la maggiore potenza.

Il filmato però riserva anche delle sorprese, infatti nella seconda metà del video troverete anche alcune registrazioni risalenti all’ultimo Festival of Speed di Goodwood con protagonista la Pagani Codalunga, un’edizione speciale realizzata in soli cinque esemplari dal prezzo superiore ai 7 milioni di euro.