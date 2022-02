Ascoltante questa Mercedes SLR preparata da McLaren Special Operations: è una one-off

La Mercedes SLR è stata una supercar che è rimasta nella storia, non solo per il suo look che coniuga bene sportività ed eleganza, ma anche perché è nata da una collaborazione tra Mercedes e McLaren, quando la prima possedeva il 40% della casa inglese. E alcuni modelli hanno avuto anche l’onore di ricevere le cure di McLaren Special Operations.

In totale ne sono state vendute 2157 unità, declinate in versioni coupé, roadster e speedster (date un’occhiata a questa rarissima Mercedes SLR Stirling Moss), ma quando la produzione della SLR volse al termine, nel 2009, McLaren decise di far passare l’auto sotto le mani della divisione speciale della casa di Woking. Soltanto 25 vetture hanno ricevuto le attenzioni di MSO, ma quella che vedete è un caso a parte, che possiamo definire un esemplare unico.

Questa SLR appartiene a Manny Khoshbin, un guru del mercato immobiliare, che ha deciso di mandare uno dei suoi modelli al reparto McLaren Special Operations per effettuare alcune migliorie estetiche e tecniche. Manny infatti ha un garage con ben 9 esemplari di SLR, ognuno caratterizzato da un diverso anno di produzione e con specifiche differenti tra di loro.

In questi giorni gli è stata restituita la vettura, e ha pensato bene di renderci partecipi dell’evento caricando un video sul canale YouTube che porta il suo nome. Nel filmato possiamo assistere alle fasi di scarico della vettura e una prima vista alle modifiche estetiche apportate al mezzo, per poi andare a fare un giro così da sentire il nuovo sound della SLR, che canta in maniera deliziosa dopo le cure MSO.

Le principali modifiche estetiche riguardano un nuovo splitter anteriore e un diffusore posteriore, entrambi in carbonio, a cui si aggiungono nuovi cerchi realizzati ad hoc in tinta cromata, inedite branchie sul cofano anteriore, e una nuova colorazione per l’area nascosta che diventa visibile quando si alza l’alettone posteriore. Gli interni sfoggiano dei rivestimenti diversi su specifiche di Manny, e tra il sedile di guida e la porta si cela un nuovo pulsante che permette di dare libero sfogo all’impianto di scarico, che emette un suono degno della migliore muscle car.

Non si fa alcun riferimento ad eventuali modifiche motoristiche, ma di certo sotto al cofano c’è l solito motore V8 da 5.4 litri che permetteva già ottime prestazioni con i suoi 625 CV e 780 Nm di coppia. Alcuni dettagli potrebbero essere svelati però nei prossimi video, dove Manny vuole mettere a confronto questa speciale SLR con un modello standard. E a proposito di Mercedes SLR speciali, date un’occhiata alla SLR di Mansory che sembra una batmobile.