Questo ascensore trasforma il vostro garage in una Batcaverna: il video

Siete cresciuti con il mito di Batman, sognando una Batcaverna tutta vostra da cui uscire trionfanti e fieri con una Batmobile alla velocità della luce? Beh anche se non siete Bruce Wayne un modo per avere più o meno una batcaverna al di sotto della vostra villa esiste sul serio: guardate questo parcheggio sotterraneo con ascensore.

La villa che vedete nel video è stata progettata dallo studio Enter Arquitectura, che ha sviluppato gli spazi "in verticale" per ottimizzare e organizzare al meglio gli spazi interni. Se al di fuori sembra una comunissima villa comune a tante altre, al di sotto nasconde uno spazioso garage dal quale uscire grazie a un ascensore perfettamente integrato nel pavimento esterno. Una volta chiuso, sarà difficile per gli ospiti capire dove si trovi l'entrata del vostro antro "segreto", e sicuramente è una soluzione più tecnologica e accattivante di qualsivoglia rampa o serranda a vista ad altezza terreno.

Questo meccanismo si chiama IP1-CM MOB ed è davvero completo: IdealPark, che lo commercializza, dichiara come l'ascensore sia anche dotato di una telecamera esterna che previene l'apertura nel caso in cui qualcuno si trovi al di sopra del pavimento mobile. Inoltre se non volete tornare in garage e volete parcheggiare temporaneamente la vostra vettura al di sopra dell'ascensore potete farlo benissimo, è in grado di reggere perfettamente il peso.

IP1-CM MOB eleva fino a 2.700 kg, il che va bene persino per una Rolls-Royce Cullinan o un nuovo Ford Explorer Plug-in Hybrid; nel caso in cui non vi basti, esiste una variante XL che trasporta fino a 3.500 kg. La compagnia che lo produce non ha svelato il suo prezzo esatto, possiamo però immaginare che non costi poco... Se poi non riuscite proprio a dimenticare Batman, fra non molto uscirà un nuovo film con Robert Pattinson: analizziamo il trailer del The Batman di Matt Reeves.