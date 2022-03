Aruba mette in palio una Ducati Panigale V2 Supersport: ecco come fare per vincerla

Aruba annuncia il nuovo concorso a premi “Vinci una moto con Fibra Aruba”, dove i partecipanti avranno l’opportunità di portarsi a casa una Ducati Panigale V2 pronto pista. Il concorso è riservato ai clienti che acquisteranno o attiveranno delle offerte dell’azienda, in un periodo compreso tra il 16 marzo e il 15 giugno 2022. Ecco come fare.

Per accedere al concorso bisogna acquistare o attivare le offerte “Fibra Aruba”, “Fibra Aruba All-in” oppure “Fibra Aruba PRO”, dopodiché basta registrarsi al concorso sulla pagina dedicata - www.vinciunaducati.com - inserendo il proprio codice ‘Linea attiva’. A quel punto dovrete soltanto aspettare il 31 luglio 2022, giorno in cui verrà estratto il fortunato vincitore che si porterà a casa la Ducati Panigale V2 Supersport, replica della stessa moto che scenderà in pista nel campionato Supersport 2022 con Nicolò Bulega e il Team Ducati - Aruba.

Ma le sorprese non finiscono, infatti oltre alla moto ci sono altri premi in palio. Il secondo estratto si aggiudicherà un Lenovo Legion 7, un notebook da gaming di ultima generazione con scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3080, mentre il terzo classificato verrà premiato con lo smartphone Lenovo Motorola Edge 20 Pro.

Ci sarà anche un premio per chi arriva al quarto posto, nella fattispecie un kit gaming di Lenovo. Dal quinto al decimo posto ci sono invece le giacche, gli zaini e i cappellini brandizzati aruba.it Racing - Ducati Team. Per ulteriori dettagli sul concorso e per consultare il regolamento completo vi invitiamo a visitare il sito www.vinciunaducati.com, mentre per avere ulteriori informazioni sulle opzioni fibra Aruba, cliccando qui sarete reindirizzati alla pagina dedicata.

E rimanendo all’interno del mondo Ducati, non perdete le interviste del Ducati Lenovo Team 2022 sulla nuova stagione di MotoGP, e soprattutto date un’occhiata alla prima e-bike di Borgo Panigale, la Ducati Futa.