L'artista Mr. Doodle ha trasformato la sua Tesla Model 3 in un'opera d'arte

Che cosa rende un’auto iconica? Il design del corpo vettura gioca un ruoto fondamentale nel decretare il successo di un’auto, ma è anche vero che non ci si può sbizzarrire perché i designer devono sottostare a rigide regole produttive. E allora una tinta speciale o un disegno fatto a mano sulla carrozzeria possono fare la differenza.

BMW ha fatto scuola con le numerose Art Car che ha presentato negli anni, talvolta con motivi particolarmente complessi, ma come sappiamo la semplicità spesso è ancor più efficace, e la dimostrazione arriva dall’artista Mr. Doodle, che ha caricato sul proprio canale YouTube un breve filmato in cui ci mostra come ha trasformato la sua “banale” Tesla Model 3 bianca, in un vero e proprio capolavoro d’arte moderna a base di “doodles”, ossia scarabocchi, togliendo però l’accettazione negativa del termine, dato che ci troviamo di fronte ad un opera d’arte originale e ricca di elementi personali dell’artista.

La candida Model 3 è diventata una tela su cui far scorrere uno speciale pennarello in tinta nera, che col passare dei secondi ha dato vita ad una colorazione che a prima vista ricorda i wrap bianchi e neri che utilizzano i costruttori per camuffare i modelli in via di sviluppo, ma guardando con occhio più attento si possono scorgere tantissimi dettagli, come occhi, persone, animali, mostriciattoli, alieni, frecce, macchinine stilizzate e tanto altro: proprio come un quadro, questa Model 3 va contemplata per scovare tutto ciò che ha da offrire.