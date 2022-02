Artista fa esplodere Lamborghini Huracan: il video verrà trasformato in 999 NFT

Se pensavate che gli NFT di Lamborghini per celebrare spazio e meccanica fossero abbastanza, vi sbagliavate di grosso. Un artista concettuale ha riempito una Huracan del 2015 di esplosivi e ha ripreso il botto che l’hanno ridotta in brandelli, nell’intento di produrre 999 NFT dal filmato dell’esplosione.

Il boom degli NFT o Non-Fungible Tokens continua a coinvolgere il settore automotive e coloro che sono alla ricerca di fortuna. Anche l’artista noto come SHL0MS non ha resistito alla tentazione, dando vita a uno stunt che potete vedere integralmente nel video allegato alla notizia. Non vi sono suoni, tantomeno un commento, solamente l’esplosione al rallentatore della Lamborghini Huracan del 2015 per 35 secondi. Tra l’altro, l’artista ha spiegato via e-mail a Motor1 che la composizione è stata realizzata con un team di ingegneri affinché “i pezzi Lambo fossero esteticamente gradevoli”.

Considerato che il modello attualmente viene venduto per circa 230.000 Dollari, si prevede che, per trarre profitto dal folle gesto, egli debba riuscire a vendere tutti e 999 gli NFT realizzati per circa 230 Dollari l'uno. Questi token non saranno altro che video ove si vedranno i singoli pezzi della vettura ruotare su uno sfondo uniforme. L’asta avverrà a partire dal 25 febbraio, e chissà se si rivelerà un successo o un fiasco.

