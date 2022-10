È in arrivo la vera discendente della DeLorean DMC-12, grazie alla figlia di John DeLorean

A maggio è stata presentata la DeLorean Alpha5, peccato che non sia la degna erede del famoso modello protagonista in Ritorno al Futuro, e infatti una delle critiche mosse al nuovo modello riguardava proprio la poca vicinanza alle origini. Ma la vera discendente della DeLorean DMC-12 sta arrivando per davvero, grazie alla figlia del suo creatore.

Ricordiamo che la Alpha5 è nata dalla collaborazione tra Italdesign e l’azienda americana che acquistò i diritti del marchio originale dopo il suo fallimento, e infatti la figlia di John DeLorean è stata fin da subito contraria al modello Alpha5, che non rispecchia in alcun modo la visione originaria del padre.

Ebbene, oggi Kat DeLorean è orgogliosa di annunciare la nascita di DNG Motors (DeLorean Next Generation Motors) e l’arrivo della vera erede di una delle auto più iconiche della storia, che si chiamerà Model-JZD, in onore al padre John Z. DeLorean. Stando a quanto dichiarato, il modello verrà presentato entro la fine del 2022, per poi entrare in produzione nel 2023 a Detroit: ciò significa che arriverà sul mercato prima ancora della “fake” DeLorean, attesa invece nel 2024.

Le immagini della Model-JZD non sono molte ma i legami col passato sono chiaramente evidenti, mancano però dettagli più specifici riguardanti i contenuti tecnici della vettura, anche se DNG Motors ha affermato che il team è “composto da alcune delle menti più importanti del mondo dell’auto che si uniranno ad alcuni dei progettisti della DeLorean originale”, ciò significa che inizialmente la Model-JZD potrebbe avere un motore termico per poi introdurre una versione elettrica più avanti.