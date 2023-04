In arrivo tre edizioni speciali della Huracan per festeggiare i 60 anni di Lamborghini

Lamborghini sta festeggiando il suo 60° anniversario, ma la presentazione della nuova supercar plug-in hybrid Revuelto non è l’unica sorpresa per gli appassionati del marchio. A breve infatti arriveranno tre speciali Lamborghini Huracan in edizione limitata per festeggiare i 60 anni del brand.

Nello specifico parliamo delle 60th Anniversary Edition di Lamborghini Huracan STO, Huracan Tecnica e Huracan Evo Spyder, che sotto al cofano restano fedeli al modello originale, ma aggiungono tinte e accostamenti cromatici esclusivi per questa versione speciale, che verrà prodotta in una serie limitatissima di soli 60 esemplari per ogni tipologia di modello, come riportato sull’esclusiva targhetta in fibra di carbonio che si troverà all’interno dell’abitacolo.

La Huracan STO resta dunque la più potente del trio con i suoi 640 CV erogati dal suo motore V10 da 5.2 litri, ma è caratterizzata dal set di cerchi Hek in alluminio forgiato da 20 pollici, e dalla carrozzeria disponibile in due combinazioni: una abbraccia tonalità bluastre, con la carrozzeria in Blu Aegeus e dettagli in Blu Astraeus, mentre all’interno domina il nero con cuciture blu; la seconda veste una carrozzeria in tinta Grigio Telesto con dettagli Nero Noctis e fibra di carbonio a vista, mentre all’interno troviamo ancora il nero ma con cuciture rosse.

La Huracan Tecnica si ispira ai colori della bandiera italiana, dunque una tinta utilizza il Grigio Telesto come colore principale, Nero Noctis per i dettagli, e la parte superiore è attraversata da due linee in Rosso Mars. Una seconda versione invece sfoggia la carrozzeria in Bianco Asopo con strisce in tinta Verde Viper.

Infine abbiamo due differenti Huracan Spyder, una con colorazione Blue Le Mans e righe Bianco Isi, e una seconda con carrozzeria nella vistosa tinta Verde Viper con e righe Bianco Isi. Inoltre, Huracan Tecnica e Huracan Spyder sono accumunate dal set di cerchi in alluminio Damiso da 20 pollici.

Queste edizioni limitate dei tre modelli Huracan debutteranno il prossimo 21 aprile e verranno esposte presso lo spazio espositivo Segheria a Milano, dove verranno affiancate dalla punta di diamante della gamma, la nuova Lamborghini Revuelto, che ha già venduto tutte le unità per i prossimi due anni.