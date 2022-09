In arrivo un Track Pack per la Ford Focus ST: un assetto migliorato per scendere in pista

La Ford Focus dovrebbe scomparire a partire dal 2025, ma intanto la casa dell’ovale blu ha appena annunciato un interessante pacchetto per tutti coloro che vogliono tirare fuori il meglio dalla propria Focus ST. Si chiama Track Pack e aggiunge una serie di componenti sportivi che strizzano l’occhio all’utilizzo in pista.

A differenza della Ford Focus ST con kit Mountune, in questo caso parliamo di un pacchetto sviluppato direttamente da Ford Performance e messo a punto sul circuito del Nurburgring. Sotto alla carrozzeria si nascondono dunque nuove sospensioni con ammortizzatori firmati KW Automotive che permettono la regolazione di compressione (12 click) ed estensione (16 click) che permetteranno al pilota di cucirsi addosso la vettura a seconda del tracciato o del percorso che andrà ad affrontare, mentre le molle sono più rigide e riducono l’altezza da terra di 10 mm.

Assieme alle sospensioni, cambiano i cerchioni, che adesso sono delle unità in alluminio da 19 pollici più leggere del 10% rispetto a quelle montante normalmente sulla ST e calzano pneumatici Pirello P Zero Corsa. Nascosto dietro alle razze nere dei cerchioni c’è anche un nuovo impianto frenante della Brembo, che sull’anteriore adotta dischi più grandi del 10% e pinze a quattro pistoni.

La ST Track Pack si differenzia anche per alcuni accorgimenti estetici che si basano in primo luogo sulla finitura in nero lucido prevista per lo spoiler e il diffusore posteriore, per alcuni elementi del paraurti frontale e della griglia ed infine per il tetto e i coperchi degli specchietti. Sotto al cofano invece resta tutto invariato, e quindi ritroviamo il motore 4 cilindri turbo EcoBoost da 2.3 litri con 280 CV.

Ford ha comunicato che gli ordini sono aperti, e le prime consegne sono attese per il prossimo mese di novembre, inoltre ha specificato che questo pacchetto sarà disponibile soltanto per le Focus ST dotata di cambio manuale a 6 rapporti.