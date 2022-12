In arrivo una Toyota GR Yaris ispirata al WRC? Lo suggerisce il CEO Toyoda

Il CEO di Toyota ha dichiarato di essere dubbioso sulla sola mobilità elettrica per il futuro, ma di recente ha parlato anche del reparto sportivo del brand, facendo intendere che potrebbe arrivare una versione speciale della Toyota GR Yaris ispirata ai rally, ed in particolare dedicata al giovanissimo pilota Kalle Rovanperä.

Il pilota finlandese era già considerato una stella da diverso tempo, ma quest’anno è diventato ufficialmente il campione mondiale WRC più giovane della storia, battendo nomi leggendari del circus, come Loeb (quest’anno Sebatian Loeb ha fatto la storia con la vittoria a Montecarlo), Solberg e Ogier. Un evento che resterà indelebile nella storia della disciplina e del brand stesso, che gli renderebbe omaggio con una speciale GR Yaris, magari proprio quella di cui si vocifera da tempo.

Voci indiscrete parlano infatti di una GR Yaris più potente, capace di circa 300 CV come la sorella GR Corolla, mantenendo però il suo corpo vettura più agile e leggero che fa già sognare i fan del modello e della guida in generale. E la possibile conferma arriva dalle pagine del Toyota Times, il magazine del brand, che parlando del possibile arrivo di una GR Yaris più pepata ha allegato un’immagine scattata nei giorni successivi all’incoronazione del pilota (l’ultima gara del 2022 è avvenuta proprio in Giappone), dove erano presenti anche il team principal Jari-Matti Latvala, assieme ai due piloti ufficiali Rovamperä e Katsuta.

Sembra dunque che qualcosa stia bollendo in pentola, e se i rumors fossero confermati, significherebbe che a breve arriverà una nuova vettura destinata a restare nel cuore degli appassionati dei rally, al pari della Mitsubishi Lancer evo VI Tommi Makinen Edition.