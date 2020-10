In arrivo la Tesla Model Y a 7 posti: Elon Musk conferma l'inizio della produzione

Se avete una famiglia numerosa da portare in giro, il nuovo Ford Explorer 2020 Plug-in Hybrid può essere un’ottima soluzione, nel caso in cui invece vogliate un’auto 100% elettrica conviene aspettare la Tesla Model Y a 7 posti.

Elon Musk, che di famiglie numerose se ne intende abbastanza ed è solito usare la sua Model X a 7 posti, ha confermato l’inizio della produzione del nuovo crossover con i due sedili extra, che avverrà il prossimo mese di novembre. Negli USA le prime consegne dovrebbero avvenire già a dicembre, in tempo per Natale.

Della nuova Tesla Model Y a 7 posti si sa purtroppo molto poco, la versione standard a cinque posti oramai la conosciamo bene, l’abbiamo vista dal vivo e ci siamo saliti a bordo, i due sedili extra invece sono stati avvistati soltanto in una fotografia di pessima qualità apparsa tempo fa sul web.

L’immagine ha mostrato spazio per le gambe davvero risicato, che fa pensare a posti extra perfetti per due bambini, in perfetto stile americano però non mancherà l’ennesimo porta bicchieri della Model Y posto fra un sedile e un altro (sul Ford Explorer che abbiamo nominato prima, americano sino al midollo, di porta bicchieri ce ne sono 12...).

Vi ricordiamo che in Europa la Tesla Model Y non verrà importata dagli USA ma costruita direttamente presso la Giga Berlin attualmente in costruzione, una volta ultimata a fine 2021.