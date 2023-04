In arrivo una Tesla Model 3 Long Range RWD con 630 km di autonomia - ma non per tutti

Volkswagen ha appena presentato la sua nuova ID.7 capace di arrivare a 700 km di autonomia con 86 kWh di batteria, Tesla nel frattempo sta per lanciare una Model 3 da 630 km - ma non per tutti.

Attualmente la Model 3 con più autonomia in assoluto è la Dual Motor Long Range, che ha un range dichiarato di 602 km secondo il ciclo WLTP. Ebbene negli Stati Uniti sta per arrivare una inedita versione capace di superare i 630 km di autonomia (si parla di 394 miglia), una Model 3 che utilizza un solo motore e la batteria Long Range. A oggi l'unica Tesla RWD che possiamo acquistare ha la batteria Standard Range, con tecnologia LFP, mentre la Long Range è associata soltanto al doppio motore. Tesla sta dunque mixando i due mondi per ottenere ancora più autonomia.

Due motori infatti consumano più di un singolo motore, c'è però un "ma" di cui parlare: si tratta di una Model 3 riservata esclusivamente ai professionisti e in particolare alle flotte, dunque una Model 3 che abbia meno prestazioni da urlo e più range per il mercato B2B. Per strizzare l'occhio alle flotte la nuova Long Range RWD costerà di partenza 46.990 sterline (Karen Bowen, senior key account manager di Tesla ha pubblicato solo la cifra in sterline su LinkedIn), siamo dunque a poco più di 53.000 euro al cambio diretto. In UK costa 4.000 sterline più della RWD standard e 4.000 in meno rispetto alla Long Range AWD.

Ricordiamo che la Tesla Model 3 ha appena subito un nuovo calo di prezzo, nello specifico la Long Range Dual Motor in Italia si può attualmente acquistare a 48.990 euro, mentre la Tesla Model 3 RWD costa 41.490 euro ed è compatibile con l'Ecobonus.