In arrivo una sbalorditiva versione Roadster della Aston Martin Vantage: le immagini

Eravamo già a conoscenza dell'arrivo di una Aston Martin Vantage decappottabile, ma le immagini condivise dalla casa automobilistica britannica ci hanno piacevolmente sorpreso, perché si prospetta essere una versione ancora più bella di quella con tettuccio fisso.

Gli scatti hanno ripreso un esemplare muletto con vernice nero opaca mentre viaggia tra bucolici paesaggi dell'entroterra inglese, in un immaginario complessivamente suggestivo, dobbiamo ammetterlo. Ma diamoci subito un taglio e passiamo ai "freddi" numeri.

La supercar riprenderà tutte le specifiche tecniche già presenti sul modello del 2018. Stiamo parlando dei 503 cavalli di potenza e dei 684 Nm di coppia generati da un benzina V8 bi-turbo da 4,0 litri, sviluppato da Mercedes-AMG e revisionato da Aston. La versione Roadster della precedente Vantage andava ad aggiungere esattamente 100 kg al peso complessivo della vettura, e presumiamo che la nuova generazione "ingrasserà" in modo similare, o appena inferiore. Il peso dell'attuale Coupé è 1.530 kg, quindi aspettatevi cifre attorno ai sedici quintali.

Per contrastare l'aggiunta del meccanismo di apertura e chiusura del tettuccio la casa potrebbe prendere in considerazione la messa a disposizione di un cambio manuale il quale dovrebbe pesare, secondo quanto riferito, ben 95 kg in meno di quello automatico se si considerano tutte le differenze tra i componenti della trasmissione.

Dal nostro canto possiamo dire che l'aggravo in chilogrammi potrebbe essere ampiamente ripagato dalle invitanti forme della vettura scoperta, che sembra parlare al cuore dei consumatori più che alla loro mente. Per concludere vi anticipiamo che la Aston Martin Vantage Roadster sarà prodotta a partire dalla prossima Primavera, e quindi le prime consegne avverranno a partire dall'estate del 2020. Andrà a completare le line-up "economica" della casa, posizionandosi sul gradino d'ingresso della gamma con un costo di circa 160.000€.

Le novità da Aston Martin non finiscono qui, perché è stata appena presentata la DBS Zagato, un bolide da 760 cavalli e dotato di finiture in oro 18 carati. Inoltre è in arrivo il SUV DBX, e sarà tra le auto più importanti di sempre per la storia del marchio.