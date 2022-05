È in arrivo una Porsche GT3 speciale dedicata alla 911 ST, una delle più rare mai prodotte

Negli ultimi mesi abbiamo visto tantissime edizioni speciali della 911 in corso di sviluppo. Qualche giorno fa Porsche ha svelato la nuova 911 Sport Classic, la prima delle tante declinazioni inedite, ma a quanto pare ne esiste un’altra ancora ispirata alla 911 ST degli anni ’70, una delle Porsche più rare di tutti i tempi.

Ebbene sì, dopo la Sport Classic, la prossima 911 Hybrid e la versione dedicata all’offroad 911 Dakar, a quanto pare potrebbe arrivare una Porsche 911 ST basata sull’attuale 911 GT3 in allestimento Touring, ciò quello privo dell’imponente ala posteriore.

I fotografi spia dei colleghi di CarScoops l’hanno immortalata ovviamente durante alcuni ai test al Nurburgring, e da quello che possiamo vedere mostra alcuni dettagli inediti rispetto agli altri avvistamenti degli ultimi tempi. Di fondo è pressoché identica alla GT3 Touring su cui si basa, ma guardando la fiancata ecco le prime differenze.

I passaruota anteriori sono nuovi e subito dietro alle ruote presentano degli sfoghi d’aria mai visti prima, che hanno comportato anche una modifica delle portiere. Il tetto presenta un disegno a doppia bolla e sul cofano posteriore c’è l’alloggiamento del badge Heritage Edition, due elementi che abbiamo già visto nella recente 911 Sport Classic.

Sotto al cofano non dovrebbero esserci sostanziali differenze, quindi è lecito aspettarsi lo stesso flat-six da 4.0 litri da 510 CV equipaggiato sulla 911 GT3, che solitamente è accoppiato ad un cambio manuale a 6 rapporti o ad un’automatico PDK a 7 rapporti.

Questo modello speciale potrebbe invece presentare delle modifiche volte al contenimento dei pesi, proprio come la 911 ST originale venduta nel 1970 e 1971, prodotta in soli 24 esemplari studiati appositamente per essere impiegati nelle competizioni.

(Per dare uno sguardo a tutte le immagini spia della 911 ST, vi invitiamo a consultare la galleria completa su CarScoops).