In arrivo un piccolo Mercedes-Benz Classe G: cosa sappiamo sull'elettrica compatta?

Il fuoristrada Mercedes-Benz Classe G è un veicolo assolutamente iconico che nel prossimo futuro potrebbe subire grandi trasformazioni. In line-up potrebbe ad esempio arrivare una versione compatta chiamata per il momento Little G a trazione 100% elettrica. Cosa sappiamo di questo modello?

Il nome ufficiale potrebbe derivare da EQG, il nome ufficiale del Classe G Full Size elettrico. Il suo debutto è previsto entro i prossimi 5 anni, ma quali caratteristiche tecniche potrebbe offrire? A livello di design dovrebbe assomigliare in tutto e per tutto all’attuale Classe G, solo di dimensioni più compatte - e nelle immagini potete vedere come gli artisti hanno immaginato il modello.

Alla pari del nuovo Bronco Sport di Ford (guidiamo il nuovo Ford Bronco nella natura selvaggia), il Little G potrebbe vantare un telaio unibody, con un passo più corto del fratello Full Size e una seduta più bassa. Alla base del progetto dovrebbe esserci la piattaforma MMA di Mercedes-Benz, ovvero la Mercedes Modular Architecture che può ospitare sia motori termici che elettrici. Le batterie dovrebbero essere in grado di funzionare fino a 800 V e offrire autonomie fino a 480 km nelle versioni standard a trazione integrale. Purtroppo le dimensioni delle batterie e le configurazioni dei motori restano a oggi un mistero.

Secondo gli analisti, la produzione del Little G dovrebbe iniziare a fine 2026 presso l’impianto ungherese Mercedes Kecskemet, dove il marchio produce attualmente le sue vetture più compatte. Prima del Little G vedremo in ogni caso le nuove CLA, EQA, EQB e il Classe G Full Size in versione Full Electric con 4 motori, che dovrebbe essere commercializzato già il prossimo anno. La curiosità attorno al Little G però è già alle stelle... (Foto: Motor1.com)