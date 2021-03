In arrivo un nuovo SUV elettrico Tesla-Toyota? Il rumor serpeggia

In base a delle recenti voci di corridoio pare che Tesla e Toyota stiano mettendo segretamente in atto una collaborazione atta a portare sul mercato un SUV elettrico compatto nato dalle fucine di entrambi i team di sviluppo.

Per il momento non ci sono notizie ufficiali nel merito, né i rumors sono considerati particolarmente attendibili. Molti portali automobilistici hanno comunque diffuso questa informazione, e i ragazzi di Electrek hanno provato ad approfondire la faccenda.

Tutto è cominciato quando Choi Won-seok, reporter coreano, ha fatto riferimento ad una fonte giapponese per realizzare quanto segue:"E' stato riportato che Tesla e Toyota stiano revisionando una partnership già dallo scorso anno, e che in questo momento siano allo stadio finale. In base a un funzionario della casa automobilistica giapponese, Tesla e Toyota starebbero considerando di sviluppare una piccola piattaforma elettrica per SUV. La valutazione su questa collaborazione è in corso dall'anno passato. Toyota fornirebbe la piattaforma a Tesla, mentre quest'ultima realizzerebbe parte del controllo elettronico della piattaforma e la tecnologia software di bordo."

Il discorso è molto chiaro e va dritto al punto, ma è tutt'altro che completamente attendibile, per cui invitiamo i lettori a prendere la notizia con le pinze in attesa di prove considerevoli o magari di conferme ufficiali sulla questione.

Certo è che Toyota è partita con un po' di ritardo nella sua corsa all'elettrificazione, e una sinergia con Tesla potrebbe farle certamente bene. D'altra parte però la posizione del brand di Fremont è forse meno comprensibile, anche se in realtà Elon Musk non ha ottenuto il successo sperato sul suolo giapponese.

Avviandoci a concludere senza abbandonare le terre dell'Estremo Oriente, vi invitiamo a dare un'occhiata al nostro speciale sulla nuova Toyota Yaris Cross: la piccola vettura tuttofare arriva in Italia in versione Adventure e Premiere.