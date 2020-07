In arrivo il nuovo monopattino elettrico di Xiaomi e Mercedes-AMG Petronas

Appena qualche giorno fa Xiaomi, durante un evento di lancio globale, ha presentato i suoi nuovi monopattini elettrici 2020, fra cui spicca per ovvi motivi il Mi Electric Scooter Pro 2, successore dello Xiaomi Mi Electric Scooter Pro che abbiamo provato di recente. Ebbene il monopattino arriverà anche brandizzato Mercedes-AMG.

Il team di F1 Mercedes-AMG Petronas ha annunciato la partnership con Xiaomi con una nuova immagine, nella quale il monopattino elettrico è purtroppo annerito, del resto si può anche leggere la scritta Coming Soon. Che il produttore tedesco abbia abbandonato Segway, con cui aveva creato il Mercedes-Benz MB Race Edition, un Ninebot by Segway ES2 con colori e marchio Mercedes?

Difficile dirlo, si trattava di tutt'altra collaborazione, Mercedes-Benz e Mercedes-AMG sono in fondo due realtà separate, inoltre questa volta è coinvolto il Team di F1 Mercedes-AMG Petronas, dunque abbiamo ben poco a che fare con le precedenti partnership. Il nuovo monopattino prende infatti il nome di Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition, un'edizione che va dunque a impreziosire ulteriormente uno dei modelli più interessanti del 2020.

Parliamo infatti di un monopattino in grado di percorrere 45 km con una sola carica, raggiungere i 25 km/h e salire pendenze anche del 20% grazie al motore da 300W integrato nella ruota anteriore. Ruota da 8,5 pollici a camera d'aria come quella posteriore. Il Mi Electric Scooter Pro 2 di Xiaomi arriverà molto presto nei negozi, la versione F1 di Mercedes-AMG immaginiamo subito dopo in rivenditori selezionati Mercedes.