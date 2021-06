In arrivo un nuovo modello Bugatti: ecco quando verrà mostrata la hypercar

A quanto pare Bugatti si sta davvero apprestando a presentare una nuova hypercar basata sulla potentissima Chiron. Il marchio francese ci porta a credere di poter assistere a una sorta di Chiron Super Sport 300+ rivista, ma per saperlo con precisione dovremo attendere le ore 10:00 di domani mattina.

In effetti il post Instagram ufficiale, visibile in fondo alla pagina, si sofferma ampiamente sulla vettura che nel settembre 2019 ottenne il record assoluto di velocità per un bolide stradale. In quel frangente la hypercar di Molsheim arrivò a ben 490,484 km/h per lo stupore generale degli osservatori, anche se è risaputo che il tremendo W16 quad-turbo da 8,0 litri possa inviare all'asfalto ben 1.600 cavalli di potenza.

Il teaser pubblicato su Facebook poche ore fa purtroppo non ci rivela assolutamente nulla. Esso raffigura una Bugatti Chiron coi fari anteriori a LED accesi, mentre dietro di essa una turbina illuminata sottintende possibili miglioramenti dal punto di vista aerodinamico. Le forma della vettura però non esprimono alcun ritocco visibile alla carrozzeria.

Qualcuno ha parlato di una Chiron Super Sport 300+ in versione da produzione, e il fatto che nel 2019 Bugatti disse ai suoi clienti di aspettare fino al 2021 potrebbe sollevare ogni dubbio sulla questione. In quel momento la casa aveva intenzione di costruirne 30 esemplari che, per motivi di sicurezza, sarebbero stati limitati a 440 km/h a fronte dei 490 km/h raggiungibili.



A proposito di nuovi modelli Bugatti vogliamo chiudere menzionando due prodotti davvero assurdi. Il primo è incarnato dalla La Voiture Noire: una elegantissima hypercar dal prezzo irraggiungibile. Il secondo è invece rappresentato dall'imminente Centodieci, che solo pochi giorni fa ha aggredito il Nürburgring con grande ferocia.