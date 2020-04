In arrivo un nuovo, e interessante, SUV elettrico di Renault: le immagini di Auto Express

Renault ormai è lanciata nel suo sentiero verso l'elettrificazione, come quasi tutti i brand automobilistici del resto, e ad appoggiare ulteriormente questa idea ci pensano nuove informazioni riguardo un SUV completamente elettrico, che potrebbe fare il suo debutto entro i prossimi diciotto mesi.

Si tratterà del "fratellone maggiore" della famosa ed apprezzata Renault Zoe, che sta spopolando in alcuni mercati specifici. I ragazzi di Auto Express hanno contattato la casa automobilistica francese per chiedere maggiori dettagli sul progetto, ed ecco quanto dichiarato dal boss del design Renault, Laurens van den Acker:"Speriamo di renderla esteticamente simile alla Morphoz (eccola in alcune immagini). La Morphoz è stato un esercizio interessante perché ho voluto assicurarmi che le nostre auto elettriche siano dotate di carattere, anche se non dovessero possedere le caratteristiche e gli elementi tradizionali delle auto come una grossa griglia, il classico elemento che dà un volto al veicolo."

"Svolge un ottimo lavoro nell'essere estremamente decisa a diffondere l'aria dove c'è bisogno, invece che portare in dote una griglia finta. Se avete avuto la possibilità di dare un'occhiata alla Morphoz vi sarete accorti della silhouette slanciata e dei trattamenti aerodinamici al posteriore, un segno delle novità in arrivo."

Il nuovo SUV elettrico è programmato per debuttare nel corso dei prossimi diciotto mesi, sperando che i piani non trovino intoppi e rallentamenti. Nel frattempo però potete dare un'occhiata alle immagini della galleria in fondo alla pagina le quali, realizzate da Auto Express, provano ad immaginare l'aspetto che potrebbe avere la EV francese.

Infine, per concludere restando all'interno del brand, vi rimandiamo ad una recente notizia che riporta di un'esclusione delle motorizzazioni a benzina dai piani della casa automobilistica, quest'ultime saranno pertanto soppiantate dalle BEV almeno per quanto concerne il mercato cinese.