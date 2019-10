In arrivo nuovi Tesla Center in tutto il mondo: Musk vuole un altro record

Il terzo trimestre 2019 è stato un discreto successo per Tesla, che per la prima volta ha raggiunto le 97.000 vetture consegnate in tutto il mondo. Un record segnato da un neo: la società di Elon Musk voleva fare molto di più.

L'obiettivo era infatti superare le 100.000 unità vendute in tre mesi, cosa possibile guardando agli ordini ricevuti dall'azienda: attorno ai 110.000 nel solo Q3, cos'ha impedito dunque un record superiore? Purtroppo Tesla ha dei problemi alquanto noti che affliggono la distribuzione e la vendita, che ora Elon Musk vuole risolvere aprendo nuovi Tesla Center in giro per il mondo.

Una fonte vicino alla compagnia ha riferito a Electrek che in magazzino vi erano almeno 3.000 vetture nuove di fabbrica che aspettavano solo di essere consegnate ai clienti - ma che invece sono rimaste ferme poiché si trovavano nel mercato sbagliato o per altri motivi logistici.

Inoltre la legge americana, in alcuni Stati almeno, vieta ai rivenditori di lavorare di domenica, un blocco che Tesla vuole bypassare aprendo più centri proprietari - lavorando così 7 giorni su 7. Sempre secondo la suddetta fonte, Tesla ha intenzione di accelerare su questo punto già durante il quarto trimestre dell'anno, riuscirà la società a sfondare il record delle 100.000 unità vendute in tre mesi?