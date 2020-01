In arrivo nel 2020 la nuova Toyota Supra GRMN da 405 CV?

Il 2020 promette di essere davvero memorabile per gli appassionati Toyota. O meglio: per gli appassionati della velocità estrema in seno a Toyota. Dopo la Yaris GR 2020 potrebbe arrivare anche la Toyota Supra GRMN.

Quella nella foto è il concept della 3000GT, il 2020 però potrebbe portare alla luce davvero la Supra GRMN "finale" (ma non si sa quando, "da qualche parte nel 2020"). A dirlo è un rumor proveniente direttamente dal Giappone e pubblicato da Best Car Web. Secondo la rivista la vettura potrebbe avere una potenza vicina ai 400 CV e 294 kW. Oltre al boost delle prestazioni, la nuova Toyota Supra GRMN 2020 dovrebbe subire anche una discreta cura dimagrante, recuperando peso prezioso grazie a nuovi componenti in fibra di carbonio.

Come prezzo andremo certamente oltre gli attuali 53.990 dollari della Supra. L'indiscrezione del modello potenziato gira del resto sin dal debutto della nuova Supra, con Toyota intenzionata a "rilasciare nuove varianti della coupé ogni anno". Con l'ultima Supra uscita nel 2019, questo 2020 potrebbe essere davvero quello della GRMN, anche se le voci indicano l'assenza del cambio manuale. Evidentemente non è una proprietà dell'azienda sviluppare una Supra potenziata a tre pedali, probabilmente troppo costoso. Dite che tutta quella potenza su una Supra senza cambio manuale è sprecata?