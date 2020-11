In arrivo una nuova hypercar Ferrari: ecco il prototipo in strada

L'avvistamento in strada di un prototipo Ferrari rappresenta sempre un evento particolarmente interessante, ed è così anche a detta dei ragazzi di Motor1, i quali hanno scattato delle ottime foto a una hypercar del Cavallino Rampante in gran parte camuffata.

Di recente all'interno della casa di Maranello, visti i numerosi prototipi in circolazione, staranno di certo sviluppando molti modelli a ritmi piuttosto serrati. Quello della galleria di immagini in calce sembra però porsi al di sopra di tutti gli altri per vari motivi.

Innanzitutto, date le forme della carrozzeria, potremmo trovarci davanti alla hypercar Ferrari di prossima generazione che, nonostante abbia già ricevuto una buona dose di foto, fino a questo momento non aveva permesso degli scatti ravvicinati i quali facessero risaltare i dettagli.

Come potete notare voi stessi, stavolta qualche tipo di analisi è possibile. Per iniziare, il prototipo fa sicuramente uso della carrozzeria di una LaFerrari leggermente modificata, ma al di sotto di essa il team di sviluppo deve aver nascosto un powertrain in fase di test, che sia esso totalmente nuovo od una rivisitazione di quello già visto. La fascia anteriore è invece completamente diversa se paragonata a quella della LaFerrari, mentre sul cofano sono assenti le distintive prese d'aria. Il profilo dei fari anteriori sono in linea col design attuale del brand, ma l'esemplare possiede prese d'aria laterali molto piccole e dalla forma differente. Passando al retrotreno la continuità con le linee della LaFerrari sono ancor più palesi, ma è doveroso segnalare la presenza di una peculiare copertura per il vano motore.

I dettagli più interessanti sono incarnati da quelli più piccoli. Ponendo la lente d'ingrandimento sui cerchi si evidenziano cinque dadi al posto del solito bloccaggio centrale. Inoltre l'adesivo triangolare blu posizionato dietro i finestrini laterali sottolinea la natura ibrida del motore. Ciò non è di grande aiuto dato che anche LaFerrari era ibrida, ma se il prototipo in questione dovesse davvero essere la futura hypercar Ferrari, percorrerebbe una strada ben battuta.

Ricordiamo che nel 2013 LaFerrari mise in campo quasi 1.000 cavalli di potenza e oltre 900 Nm di coppia, e se dovessimo scommettere punteremmo tutto su valori sensibilmente più alti di quelli appena citati.

Intanto, avviandoci verso la conclusione, vogliamo menzionare un altro prototipo degno di nota: ecco le fotografie di un muletto della Ferrari Purosangue, il primo SUV prestazionale nella storia di Maranello.