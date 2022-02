In arrivo la nuova moto elettrica di Harley-Davidson: economica e con piattaforma ARROW

L'ultimo decennio in casa Harley-Davidson non è stato affatto facile, la ripresa è però arrivata con l'introduzione della LiveWire elettrica, moto che ha fatto nascere un vero e proprio sub-brand. Ebbene una nuova moto elettrica di LiveWire è pronta ad arrivare nel secondo trimestre del 2022.

Pur essendo eccezionale e futuristica, la Harley-Davidson LiveWire non ha sfondato sul serio sul mercato di massa a causa di un prezzo non proprio per tutte le tasche: circa 34.000 euro. In questo 2022 invece vedremo una moto più leggera, compatta ed "economica", attualmente conosciuta come LiveWire Del Mar, una notizia confermata dallo stesso CEO Jochen Zeitz durante una recente conferenza stampa.

La Del Mar sarà anche la prima moto LiveWire prodotta con la nuova piattaforma ARROW, creata da Harley-Davidson come base per diversi modelli elettrici. A differenza del telaio classico visto anche sulla LiveWire One, ARROW utilizza un pacco batteria strutturale che sostituisce in parte il telaio - risparmiando su spazi e pesi. La batteria, per forza di cose, è stata costruita internamente dagli ingegneri di Harley-Davidson e LiveWire e comprende celle 21700 dalla forma cilindrica.

La LiveWire Del Mar sarà solo il primo di almeno tre modelli elettrici da lanciare prossimamente, il secondo verrà lanciato in collaborazione con KYMCO (che sia parente del preannunciato KYMCO Like 125 EV da 1.200 euro?), mentre il terzo avrà migliori tecnologie, un'autonomia superiore e possibilità di ricarica avanzate. Pensando ai prezzi, già con la LiveWire One c'è stato un calo di 8.000 dollari, con la Del Mar dovremmo scendere ancora, con Harley-Davidson intenta a raggiungere un bacino d'utenza alquanto ampio.