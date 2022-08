In arrivo un nuovo modello Koenigsegg e verrà presentato oggi: cosa ci aspetta?

Nei primi giorni del 2022 Koenigsegg ci aveva già mostrato la silhouette di una nuova supercar in arrivo tra le fila della casa svedese, e finalmente oggi scopriremo di cosa si tratta. Il nuovo modello potrebbe essere un tributo alla CC8S che compie 20 anni, ma le ipotesi sono tante.

Quando venne mostrato il primo teaser, Christian von Koenigsegg ha parlato di "maggiori prestazioni grazie a un'ingegneria intelligente e un design ottimale”, ma da quel momento è trapelato pochissimo sul misterioso modello, sebbene i rumors non mancano.

Come detto potrebbe trattarsi di un omaggio alla CC8S in edizione limitata o addirittura one-off, che secondo alcuni potrebbe chiamarsi CC12. La CC8S montava un motore V8 di derivazione Ford, per questo il nome potrebbe suggerire la presenza di un motore a 12 cilindri, ma è un’ipotesi che ci sentiamo di scartare dal momento che lo sviluppo di un V12 richiederebbe uno sforzo colossale e poco furbo in questo periodo storico.

Ci sono poi voci che affermano che possa trattarsi di un modello entry level del marchio, mentre altri parlano di una supercar che sfiorerà i 4 milioni di dollari, quindi anche in questo caso le fantasie sono tante, ma di concreto c’è ben poco. Sicuramente non bisogna aspettarsi una hypercar da record, dal momento che questo compito spetta alla Jesko Ultimate, che tenterà di oltrepassare la barriera delle 300 miglia orarie.

Infine c’è chi sostiene che possa chiamarsi CC850S, così da celebrare il ventennale della CC8S e il 50° anno di età di Christian von Koenigsegg, e che possa offrire una potenza di 1300 CV accoppiata ad un peso di soli 1300 kg, per un rapporto peso-potenza perfetto.

A questo punto restano poche ore d’attesa prima di scoprire quale dei tanti rumor sia corretto, e vi ricordiamo che il reveal avverrà in live streaming oggi 19 agosto alle ore 18.00 italiane, e potrete seguirlo anche dal video presente in apertura di articolo.