In arrivo la Maserati MC20, un bolide da oltre 600 cavalli e con variante elettrica

Maserati, nel corso della giornata di ieri, ha rivelato il nome della sua prossima vettura. Si chiamerà MC20 e andrà a caccia del segmento di mercato occupato dalle McLaren di media gamma.

Adesso però sul web sono apparse nuove informazioni. Car magazine ad esempio è arrivata a conoscenza del fatto che questa nuova vettura sarà a motore centrale, e adotterà una carrozzeria simile a quella della Alfa Romeo 4C (che probabilmente non avrà un erede). In ogni caso la MC20 sarà un po' più grossa di quest'ultima, sia per quanto riguarda la larghezza che per quanto concerne il passo, in modo tale da offrire un abitacolo più spazioso e da poter ospitare un motore più grosso.

Secondo i rumors infatti a muovere la vettura penserà un nuovo V6 bi-turbo sviluppato internamente, il quale dovrebbe essere un'evoluzione di quello pensato per l'Alfa Romeo GTV cancellata e le 8C sportive. A quanto pare Maserati avrebbe al contempo aumentato la cilindrata del propulsore, portandola da 3,0 a 3,6 litri, con un ingegnere FCA a dichiarare:"La cilindrata costa soltanto pochi spiccioli, ma ripaga alla grande in potenza e coppia."

Il motore quindi sarà capace di sviluppare almeno 600 cavalli di potenza, da addizionare poi a quelli derivati dall'aggiunta di eventuali unità elettriche. Potenza che sarà poi scaricata verso le ruote posteriori da un cambio automatico a doppia frizione e sette rapporti di fabbricazione Getrag. Le varianti ibride invece godranno di trazione all-wheel drive, dato che i motori elettrici penseranno al movimento delle ruote anteriori.

In futuro poi potrebbe persino arrivare una MC20 completamente elettrica, ma per questo dovremo aspettare ancora. In attesa del reveal completo della Maserati MC20, vi rimandiamo al piano della casa del Tridente per il prossimo futuro, che porterà ad una elettrificazione a tutto spiano.