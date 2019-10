In arrivo la Lamborghini Aventador SVR. E' il canto del cigno per il V12 aspirato?

La strada che il mondo automobilistico sta percorrendo è chiara: l'elettrificazione permea ormai ogni casa produttrice e Lamborghini non fa eccezione. E' infatti da poco stata presentata la Lamborghini Sian, una supercar ibrida dall'aspetto brutale e dalla potenza pazzesca. ma il brand italiano vuole proporre un'ultima Aventador.

La notizia arriva dai forum di Mclaren Life, dove un utente ha rivelato di aver già ordinato un misterioso e nuovo modello di Aventador. E non solo, a quanto pare è anche a conoscenza di alcune specifiche che la riguardano, sottolineando che non bisogna confonderla con la versione SVJ, e infatti avrà un altro suffisso: SVR.

SVR è un trittico di lettere molto in voga in campo automobilistico. Land Rover per esempio lo ha utilizzato per la F-Pace SVR, per la Range Rover Sport SVR e per un'altra vettura in arrivo: la I-Pace SVR. Però la casa di Sant'Agata Bolognese è stata la prima ad usarlo, bisogna dirlo. Infatti come dimenticare la incredibile Miura SVR del '68, un esemplare unico in ogni sua forma.

Comunque l'obiettivo di Lamborghini con l'Aventador SVR è quello di produrre una versione definitiva della propria ammiraglia, come già fatto ad esempio da McLaren con la P1 GTR, da Ferrari con la LaFerrari FXX K o anche da Porsche con la propria 935 (osservatela in questa drag race). Insomma, il focus sarà performance, performance e ancora performance. L'utente e futuro proprietario della macchina ha anche rivelato che non sarà guidabile in strada, ma solo in pista. Ha aggiunto che verrà prodotta in soli 40 esemplari e che le consegne ai clienti avverranno a partire dal 2021.

Lamborghini ha anche altri piani sul tavolo, infatti l'azienda vuole sviluppare una berlina a quattro porte completamente elettrica e noi non vediamo l'ora di vederla coi nostri occhi.