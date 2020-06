E' in arrivo un esemplare unico di Bugatti Chiron Roadster: il prezzo sarà inaudito

Secondo insistenti voci di corridoio riportate da TheSupercarBlog Bugatti sarebbe al lavoro su un esemplare unico di Chiron Roadster. I dettagli al momento non sono molti, ma la pubblicazione fa riferimento a un modello che avrebbe un costo da mal di testa: si parla di circa 10 milioni di euro, tasse escluse.

Il bolide della casa automobilistica francese a nostro modo di vedere ha assolutamente senso, visto che al momento non ne ha mai immesso uno sul mercato uno senza il tettuccio. I ragazzi di Motor1 hanno provato ad approfondire la questione contattando direttamente Bugatti in cerca di conferme, ma al momento si attende ancora la risposta ufficiale. Ripensando al passato il brand aveva già proposto la versione Grand Sport della Veyron, ma in ogni caso non si trattava di un solo esemplare.

Un elemento interessante del report è da ricercare nella terminologia utilizzata:"la Chiron (senza tettuccio) viene offerta ai consumatori." Prendendo in considerazione la parola consumatori, che è chiaramente plurale, ci viene da credere che possa non essere una singola vettura a esser prodotta, ma che in realtà Bugatti abbia certamente in programma di proporre un qualcosa di rarissimo, ma al contempo non unico.

TheSupercarBlog più avanti aggiunge che la Chiron senza tettuccio sarà un qualcosa di speciale, a suggerire magari un modello in stile speedster come la McLaren Elva o la Ferrari Monza SP2 (recentemente acquistata da Ibrahimovic). Neanche questa ipotesi è da scartare a priori, in quanto Bugatti ci ha già in precedenza deliziato con varianti davvero particolari.

Per concludere restando all'interno del brand, vi rimandiamo alla fantastica Chiron Pur Sport sviluppata appositamente per le performance in pista. Di recente questa versione ha ricevuto nuove colorazioni, date un'occhiata. Infine è degna di nota anche una personalizzatissima Bugatti Chiron in colorazione rossa e nera che è appena finita all'asta: anche in questo caso il prezzo è pazzesco.