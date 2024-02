In arrivo un'elettrica low cost firmata Sony e Honda: anche un SUV per sfidare Tesla

La nuova mobilità elettrica sta dando modo a brand emergenti del settore di ritagliarsi sempre più spazio e prestigio, pensiamo a BYD, a Xiaomi che ha presentato la sua nuova SU7, ma anche al colosso giapponese Sony, che con Honda sta preparando interessanti novità.

Le due aziende giapponesi hanno collaborato per realizzare la nuova Afeela, l’auto che si controlla con un gamepad per PS5, come mostrato al recente CES 2024 di Las Vegas. Un primo esperimento che in realtà apre le porte ad altri veicoli: Sony e Honda vogliono infatti lanciare tre modelli in totale entro la fine dell’attuale decennio, dunque prima del 2030.

Nel mirino c’è ovviamente Tesla, considerato come il “concorrente da battere”. Non sarà semplice, ma per ostacolare il colosso di Elon Musk Sony e Honda hanno pensato di sviluppare - oltre alla berlina Afeela - anche un SUV e una vettura elettrica compatta. Se la berlina andrà naturalmente a sfidare Model 3/Model S, a seconda del prezzo, il SUV di Sony e Honda sfiderà Model Y/Model X. La vera svolta però potrebbe arrivare dalla compatta low cost, ideata appositamente per sfidare l’annunciata Tesla da 25.000 dollari che Elon Musk deve ancora presentare.

Non vediamo davvero l’ora di ammirare un’auto elettrica compatta sviluppata e disegnata da Sony e Honda, un veicolo che potrebbe davvero lasciare un segno forte sul mercato - del resto il pubblico chiede a gran voce vetture elettriche compatte low cost. Ovviamente, per ottimizzare i costi di ricerca e sviluppo, tutte e tre le vetture saranno assemblate sulla medesima piattaforma, anche se la compatta low cost potrebbe vantare meno tecnologie delle sorelle più costose. In termini di dimensioni, invece, dovremmo essere in linea con la Toyota Corolla e la Volkswagen Golf.

Nel frattempo ricordiamo che la Afeela di Sony e Honda si presenta sul mercato con una generosa batteria da 91 kWh e una configurazione elettrica da 489 CV.