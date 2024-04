In arrivo un'elettrica firmata BYD e Mercedes-Benz: il teaser della nuova Denza

Lo scorso mese di marzo vi abbiamo raccontato di come Mercedes-Benz fosse contraria ad aumentare le tasse di esportazione sulle auto elettriche cinesi che arrivano in UE, ora però abbiamo un tassello aggiuntivo per completare il puzzle: il marchio tedesco sta collaborando con BYD.

Mentre l’Unione Europea tenta di proteggere la manifattura del vecchio continente, diversi produttori auto europei tendono una mano ai concorrenti asiatici, paventando una corretta concorrenza - basata sostanzialmente sulla qualità dei prodotti. La realtà dei fatti però potrebbe essere più complessa, con gli automaker nostrani intenti a collaborare con le grandi realtà cinesi. Abbiamo già visto Stellantis con Leapmotor e la nuova A12, presto invece vedremo un nuovo veicolo nato dalla collaborazione di Mercedes-Benz e BYD.

Entro la fine dell’anno potrebbe dunque arrivare un nuovo veicolo premium realizzato da BYD e Mercedes-Benz insieme attraverso il marchio Denza. Fondato al 50 e 50 dalle due aziende, BYD e Daimler, il marchio cinese è ora di proprietà di BYD per il 90%. Negli anni scorsi, in Cina almeno, Denza ha portato sul mercato ottimi prodotti come D9 MPV, i SUV N8 e N7 per competere con la Tesla Model Y, ora però è arrivato il teaser di un nuovo veicolo in arrivo entro la fine dell’anno. Per stessa ammissione di BYD, questo veicolo sarà molto importante per l’espansione globale del marchio Denza, possiamo dunque immaginare che lo vedremo anche in Europa - magari per battagliare con la Polestar 4 priva di lunotto posteriore appena presentata in Italia.

Ricordiamo che Denza non va assolutamente sottovalutata, il marchio ha infatti venduto in Cina più di 10.000 unità nei primi tre mesi del 2024, non male per un brand premium nato da poco. BYD, invece, ha piazzato oltre 300.000 vetture Full Electric nel primo trimestre del 2024 e mira a diventare il maggior produttore di BEV nell’anno in cors.

